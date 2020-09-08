復工搵醫藥費　張慧儀讚仔仔生性幫手做家務

藝人張慧儀今日以基金會聯席主席身份出席活動，席間分享作為心童（先天性心臟病兒童）母親的感受。受訪時她表示養子Hanson現16歲，自2018年做心臟手術後康復進度都好理想，每3、4個月需要覆診一次，問到之後再要做手術？她透露：「如果Hanson（個心臟）負荷唔到就要做一個大啲嘅手術，都有問過醫生會做咩手術，因為佢個情況比較複雜，就係換心手術，希望佢唔使去到呢日，因為做完又要睇吓會唔會排斥。」故她坦言有好大心理壓力，因為有好多未知知數，幸好有基金會作精神支援，減輕不少壓力。

面對昂貴醫藥費用，她謂要再努力工作，過去半年因疫情滯留馬來西亞，而停工冇收入，現時要急起直追：「啲工作都陸續返嚟，但都可以再多啲，哈哈！」提到她剛於分享會上說Hanson開始幫手做家務，一早會自動吸塵、執床、又會洗碗，覺得他變得成熟：「成日教育佢呢個家得我同佢兩個人，冇請過家傭，細個係媽媽幫你做，依家就要幫番我，一開始佢都話辛苦，之後先開始習慣。」有獎勵？她大笑話言語上有，但就冇實質獎勵：「呢啲佢係應份，之前我唔舒服，佢都有落街幫我買嘢食。」續抵死大爆仔仔好怕死：「疫情期間冇必要佢都唔落街，依家返學都係用視像，如果唔係疫情我想佢落多啲，驚佢變咗宅男！」