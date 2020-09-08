森美被老婆踢爆「做錯事」　電話座駕設定位求安心

藝人森美在將軍澳電視為新劇《過街英雄》宣傳。森美指劇集拍了兩年已忘記劇情，故每晚與家人一起看也有驚喜，他笑說：「個仔就睇到笑，老婆同個女兒就話無聊，仲反埋白眼。」森美透露追劇時會在老婆面前重演一次，要老婆給予意見，他笑說：「老婆對我嘅演技唔滿意、唔讚賞，話我演得唔夠自然，我要扮老鼠點自然啫。不過，我老婆就當我係搵錢工具，所以唔會介意我繼續拍劇。」

講到前電台DJ好友細So（蘇耀宗）背妻偷食風波。森美表示有傳信息為對方打氣，細So亦以雙手合十圖案答謝回覆，森美說：「人生都會遇到好多事，希望佢同家人早日捱過。錯就梗係，希望佢錯誤中吸收經驗，能夠從谷底走出嚟。」

森美被到可試過有狂蜂浪蝶埋身？他笑說：「蘇民峰話過我冇桃花命，只係有桃花劫，就算有桃花都會畀太太發現，所以死咗條心，唔好博。（太太有冇check你電話？）十幾年前太太試過攞住一疊電話記錄，質問我凌晨兩、三點同邊個發短訊，之後自己都修心養性啦。原本要機主先check到電話紀錄，太太話我電話費貴，轉咗用佢個名登記電話，我又一口答應喎。所以做男人要搵一個精明嘅老婆，咁就冇得做錯事。」

森美又自爆太太在他的電話及座駕都設有定位，隨時隨地「監控」行蹤，他笑說：「好似早幾日去撐艇，佢問我點解出咗海。不過，有定位都係好事，老婆個心都定啲，哈哈。」