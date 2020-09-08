【低調做全民檢測】郭富城開腔護妻：係一種傷害

由郭富城（城城）主唱的電影《麥路人》主題曲《灰色星塵》的最新MV今日首播，城城聯同楊千嬅、張達明、顧定軒及導演黃慶勳現身首播儀式。

城城大讚歌曲填詞人小美是當今首席女填詞人，他稱電影拍畢兩年，原本已抽離角色，但看到歌詞時又勾起很多回憶：「喺錄音室睇住歌詞眼淚停唔到，哽咽到唱唔到！」他又指在戲中要煙不離手，他為投入角色，拍攝期間無論戲裏戲外抽煙也抽得很兇，更因吸煙太多而咳過不停：「我都擔心有病，拍完去咗睇胸肺科醫生，醫生同我講個肺仲係好靚，嗰一刻我成個人輕鬆晒，即刻抽離咗個角色。」

身旁的千嬅也大讚城城拍攝期間非常投入，並爆料說：「試過有日放飯，諗住叫佢食嘢，佢用角色把聲同我講『我唔食，我個角色唔可以肥』嚇到我即時講對唔住，好驚扯番佢個角色出嚟，我放低碟腸粉同碗豬骨粥就走咗。仲有一次凌晨三、四點喺廟街拍外景，有個飲咗酒嘅人望住我，城城又角色上身拉我走，佢仲會長期孭住戲中個背囊，我仲諗個助手咁大膽唔幫佢拎。」城城笑言背囊只是放了兩卷廁紙。另外，講到疫情，城城坦言作為電影工作者，見到戲院停開感到心噏，他又自爆早前已完成普及社區檢測計劃（全民檢測），結果呈陰性，並呼籲大家去做檢查，及早找出隱形帶菌者。

對於早前有報道指其太太方媛曾加入天王嫂訓練營，他開腔力撐太太：「呢啲係不實報道，網上太自由，散播謠言嘅人唔需要負責任，但當事人好難受，而我嘅太太唔係呢行，佢只係半個幕前人，呢啲報道對佢嚟講係一種傷害，而我作為佢嘅丈夫當然會撐佢，希望呢啲不負責任嘅人收手。」