甩拖後首現身！釗峰受情困：未試過情緒咁大波幅

組合C AllStar成員釗峰、陳健安孖師妹黃淑蔓今日現身ViuTV為音樂節目《Chill Club》錄影，其中釗峰昨日被爆背集團餐廳太子女女友，跟一名長髮女撐枱腳，離開時釗峰更搭住對方的膊頭及纖腰，事情爆出後釗峰即自爆7月已跟女友結束4年情！

甩拖後首度現身的釗峰，為分手一事受訪期間多次停頓，由話語之間看出他明顯仍走不出情傷：「其實呢個月我經歷咗好唔容易嘅日子，咁大個仔都未試過情緒咁大波幅，我哋有好努力咁嘗試過，但最尾都係分開，喺呢段關係入面係有開心嘅時間，不過都冇辦法，本來唔開心嘅事就唔同大家分享。」他多次表明現時是單身、沉澱階段，而對於有傳他偷食，釗峰澄清話冇，記者多次問及是否有第三者介入？被分手？他不斷重複指不想講太多：「始終佢係圈外人，想維護佢同佢屋企人。（同前女友仲有聯絡？）唔講太多。」

講到他6月一出完放閃Post，事隔一個月就分手，問到之後再公布戀情會有陰影？他表示好可惜：「老實講都有少少驚，但可能第時會好開心，再同大家分享。」隨後他主動提起秒刪Post一事：「冇秒刪，7月26號結束，7月27號就刪咗，其實都醞釀咗好耐。（出Post嗰陣都係？）有好多起起跌跌。」

問到長髮女是否新對象？釗峰否認，追問是否對方安慰他？他說：「嗰日係傾偈交流。（話你哋表現親暱？）總會喺某啲角度人哋覺得係，但我冇做啲非分嘅行為，當時因為多人，我只係出於Gentleman咁護住佢。」

另外，講到C AllStar日前舉行的線上音樂會甩晒轆被嗌「回水」，釗峰謂已安排好回饋騷，但日子有待公布。