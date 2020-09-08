全港首間運動電競館　5大項目激發潛能

全港首個融合「運動」與「電競」的主題館即將誕生！由亞洲體育電競打造的《AME運動電競館》（AME Stadium）將於9月下旬開幕，佔近約3,400呎的體驗館內，將提供多個考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的運動電競設施，讓各位化身成運動員，於滑雪、划艇、拳擊等項目，與隊友於虛擬香港實景及著名國際賽道一較高下。

各位在電競場內可創造出虛擬Avatar角色及作出體能分析，戴上運動偵測手環於場內挑戰5大運動電競項目，包括美國國家滑雪隊的同款訓練設備「E-Skiing」、內藏過千枚感應器的智能沙袋「E-Boxing」拳擊運動、於全新打造的維港景色進行「E-Rowing」划艇、模擬灣仔至中環單車公路賽的「E-Cycling」，以及由英國引入、國際認可策騎體驗裝置「E-Racing」。每完成一個項目，均會獲得各項體能數據如速度、敏捷度、協調度、爆炸力、反應度及平衡力等分析，並記錄運動成果於「AME Platform」雲端平台，還可累積經驗值「升呢」並賺取GG Coin換領豐富獎品。

至於場內設施由提供運動醫療支援及提升體能方案的運動科學團隊Fitzio Fitness協力開發，以運動醫學知識及臨床經驗，為參加者提供賽後訓練建議及科學數據分析；電競設施配合遊戲製作團隊Market Trend嶄新的多人VR對戰系統、AI及AR虛擬角色製作系統、人體動作偵測儀器及卡路里消耗分析終端，共同打造出真實互動體驗！

AME運動電競館

地點：九龍尖沙咀中間道15號H Zentre UG層2號舖（港鐵尖沙咀站L1或K出口）

開放日期：2020年9月下旬至2021年6月30日

開放時間：上午11時至晚上11時

收費：$80起/體驗項目（單人模式）、$280/每個體驗項目一次（全民運動會）