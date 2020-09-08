狂野聯名　向已故R＆B天后致敬

英國服飾品牌FRED PERRY自1952年創立以來，一直於英倫不同年代的運動、藝術、音樂及次文化中佔上一席位，由早年被網球好手選用作比賽服飾再到被MODS追捧着用，以至近年品牌多次與不同藝術團體聯名合作，讓FRED PERRY的英倫時裝風格蛻變得更為全面。今季品牌就再一次與AMY WINEHOUSE FOUNDATION攜手合作，以已故R&B天后Amy Winehouse的衣着風格及個人形象為靈感，創作出一系列聯名服飾設計。

聯名系列以FRED PERRY招牌Polo Shirt及Polo Dress作主打，加入Amy Winehouse標誌性的運動風及舞台動作剪影設計，當中格紋圖案就是啟發自她生前經常着用的格紋服飾，同時更採用大膽的粉紅色及鮮紅色，而且每件服飾均有Amy Winehouse獨特愛心紋身印花點綴，將這位英倫R&B天后俏皮狂野形象展現於系列單品之上。