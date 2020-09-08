迎佳節整燈籠　衛詩雅立體版風箏重拾童年夢

中秋將至，有報道指今年燈籠銷情慘淡，不少藝人兒時都喜歡玩燈籠，佢哋有啲仲親手造過添，玩得相當開心！

衛詩雅：「我記得小學時學過整燈籠，當時係視為風箏進化版，立體版風箏，不過我係未成功過，希望將來可以有機會畀我試吓整兔仔燈籠，仲要有碌嘅，同埋我覺得如果學識嘅話，第二日可以教曉下一代，傳統嘅燈籠唔係依家嘅新式燈籠可以取代嘅，係一門藝術。」

周志康：「細個試過將食完嘅碌柚皮製作成燈籠，雖然整到巖巖巉巉，但係好原始嘅感覺依家搵唔到。大女今年五歲，可以接觸火，玩吓蠟燭，今年都可以整個碌柚燈籠畀小朋友玩。」

陳健安：「整燈籠要講番喺小學上美術堂時，依稀記得係整過一次，都係用一條條嘅竹，再用唔同顏色嘅玻璃紙，跟住用白膠槳慢慢黐上去，記得當時係整咗一個籃狀嘅嘢，應該係兔仔個身嚟，但我唔係好記得，哈哈！大個咗之後就冇再整燈籠，依家屋企多咗好多細路，哥哥、家姐啲小朋友，佢哋都好少親手整，會買啲入面有音樂嘅電燈籠，我哋每年中秋節都會全家人拎住燈籠出去賞月，之後就返去食月餅，好開心！」

顧定軒：「我細個冇試過自製燈籠，我一接觸就已經係玩塑膠燈籠，中秋當日食完飯就會落公園玩，間中會見到啲人玩紙燈籠會覺得好羨慕，因為好少地方有得賣，唔知去邊度買，當時又冇得上網學去自製。」