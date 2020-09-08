Q：我今年五十幾歲，妻子是第二任結婚，她四十歲，沒生兒女。婚後幾年間性生活大減，她不主動，我亦沒太強求，現通常一兩個月做一次。有日我忽然幻想在山上或樓梯角落做愛，便興奮了一夜，更自娛起來。未知若提出這要求，太太會給我甚麼反應？女人的心態會是怎樣呢？

老頭子

Ａ：腦海浮現性幻想，之所以令閣下獲得性亢奮，主因一來是現實中性生活確實不滿足，二來性幻想能使人得到某程度上離經叛道、做壞事的感覺。就好像學生鬱悶於班房座位中，發着白日夢，幻想自己成功逃學。罪惡感混合刺激感，令這位學生內心產生快感。但他真的能實踐出來嗎？能與隔座的女生雙雙逃學嗎？準不可以吧！他只好乖乖坐在班房聽書，心裏卻快樂極了。

除非妻子屬於非常開明派，跟閣下同樣嚮往另類「戶外體驗」，否則真的恐怕她非但立即拒絕，更會罵你一頓吧？閣下所欲提出的性幻想，非一般女性可以接受得來，而且女性不期然會考慮一些實際問題，例如被人逮個正着或偷拍影片流出網絡，豈不是犯法兼丟臉得無地自容了嗎？

性幻想可以是無邊無際的，現實生活卻有嚴謹局限，若然伴侶較保守，預計說出來觸動了道德底線，只會換來捱罵和傷感情，甚至會使你備受負面揣測。若伴侶思想較為開明，當作為情趣故事告訴出來也無妨，卻不是真的要求對方唯命是從。

面對伴侶間的親密感覺漸趨淡薄，與其依附於性幻想，不如坦誠和伴侶分享感覺，積極改善性生活質素，親密氣氛重燃起來也就是釋放心中情慾的好時機。

李偉儀