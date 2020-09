藝人江伊晴婚後依然艷麗,她在社交網上載多張靚相,見佢全方位拍攝讓大家對她全面睇。先來一個正面單眼,再嚟一個側面托腮,繼而使出一招側頭凝視,相當有魅力。佢仲留言:「Do not let dream just be your dream(不要將夢想只當作為夢想)真係好有意景。

未幾到佢老公蕭唯展出場,留言接下聯「I go to school by bus(我乘巴士上學去)」網民大讚佢哋兩公婆好有文采。