東方日報C1：碧咸夫婦驚爆確診司機保鏢齊中肺炎

新冠肺炎疫情年初全球爆發至今仍然嚴峻，荷里活巨星包括狄維莊遜（Dwayne Johnson）及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等最近先後中招。而《英國太陽報》前日驚爆英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）與辣妹老婆Victoria原來3月時曾染疫，更於英美兩地周圍「出巡」出席活動，令多位員工因而中招，網民怒斥兩人肆意「播毒」。

消息指碧咸夫婦今年3月在洛杉磯參加派對後染疫，當時沒有出現病徵。而在他們確 診後，數名員工包括司機、保鏢及多名助理相繼受感染，其中有員工情況「好嚴重」！

3月初，碧咸夫婦在洛杉磯出席球會活動及派對後飛返英國，在位於英國科茨沃爾德 的鄉郊大宅為大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）搞大型生日派對，除了一家六口外，還廣邀嘉賓包括Victoria的辣妹（Spice Girls） 舊隊友Emma和Geri 等出席，席間Victoria更與「準新抱」妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）High爆起舞。由於當時疫情在英國蔓延，但他們與賓客卻沒有做任何防疫措施，又攬又錫，一度被網民批評。

發病後勁驚匿豪宅隔離

及至3月中，「帶菌者」碧咸夫婦為成立新足球隊國際邁阿密一事，與子女再次飛往 美國邁阿密出席活動。碧咸身邊友人說：「那 絕對是一場噩夢。碧咸當時有義務為旗下的球隊宣傳，而Victoria及家人一同飛抵當地支持他。因為碧咸要宣傳球隊，所以他們出席了數個活動，與粉絲握手、親吻和打招呼。之後他們飛返倫敦，直接被送往鄉郊豪宅。」

知情者表示，碧咸在邁阿密時才開始感 到身體不適，不久Victoria亦出現「病徵」，包 括喉嚨發炎及發高燒。據知，當時Victoria「好驚」，要求全家人返英國後要在鄉郊豪宅居家 隔離，甚至超過當地政府規定的兩星期時 間，知情者說：「她害怕自己可能是超級傳播 者，所以竭盡所能降低風險。」幸好他們後來康復，近日亦不時在社交網上載照片談近況。早前，他們還舉家飛往希臘和意大利旅 行度假，起行前亦先進行了抗體測試，確保安全。

網民質疑有心情起蜂巢

「中招」消息傳出後，夫婦未有就傳聞作出回應，碧咸昨日在社交網只上載身穿球衣 的相，為其新成立的球隊宣傳。而一眾網民爭相留言討論，有人批評兩公婆自私周圍 「播毒」，更有網民形容他們是「超級播毒 者」！此外，亦有不少網民不相信碧咸夫婦「中招」，並留言：「好好嘅笑話！」事關數月 前碧咸曾被Victoria拍片爆他在豪宅起蜂巢，故網民質疑相關報道的準確性：「秘密抗新冠 肺炎，仲可以家中起蜂巢，勁呀！」同時，有指碧咸夫婦於報道所指的「確診時間」期 間，持續在社交網上載照片和更新近況，觀乎當時的照片，他們不似染疫。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：