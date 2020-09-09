生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 做事不要半途而廢，堅持下去，最後的勝利者就會是你！紅色有助運勢。

牛：→ 在愛情方面不要表現得太輕浮，這樣無法讓人欣賞你，好好反省一下吧！

虎：→ 常常告訴自己金錢很重要，但有時不要想得太實際，適當時享受一下。

兔：↓ 請不要行差踏錯，雖外界有不少桃色的誘惑，但你也必須要緊守意志。

龍：↓ 小心無心之言，會惹來大麻煩，口舌招尤，今天謹記要格外謹慎言語。

蛇：→ 你的自我保護太強，根本不給他人一點機會；宜放開過去的心理負擔。

馬：→ 有不少兼職賺外快之機會出現，好好把握，為未來打算，儲蓄多一些。

羊：↑ 運氣愈來愈好，跟親朋相處十分愉快。可多用紅色會令運勢愈來愈好。

猴：→ 經一事、長一智，今天就算失敗了，明天的成功就離你更多一些了。

雞：↓ 是日沖煞，太不專心工作，會令同事不悅，長此下去，情況將會更惡化。

狗：★ 戀愛運上升，快樂的心情令你變得漂亮，更有吸引力，能引來更多垂青。

豬：↑ 可規劃混亂的工作，這會帶來好運，令你知道如何去努力面對問題。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌