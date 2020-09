美國真人騷女王Kim Kardashian突然於社交網宣布其大受歡迎的家族真人騷電視節目《Keeping Up With The Kardashians》(KUWTK)將於來年告終!

憑該節目走紅的Kim貼上《KUWTK》的舊宣傳海報透露節目將於來年播埋20季後便會結束。她留言說:「給我們忠實的粉絲,我們帶着沉重的心情做出了艱難的決定,我們一家要向《KUWTK》告別了。經過14年20季,數百集和多個番外篇。我們非常感激你們多年來一直看着我們經歷着好時光、壞時光,快樂、眼淚以及很多關係和子女誕生。我們將永遠珍惜沿途遇到的美好回憶和冇數人士。沒有《KUWTK》就沒有今日的我...」此外,Kim亦有提別多謝任執行監製的名主持Ryan Seacrest以及製作的E!頻道。不過她就沒有解釋節目結束的原因。

與此同時,Kim亦貼上與姊妹Kourtney和Khloe的性感合照並宣布將會推出她們的Diamonds系列新香水。