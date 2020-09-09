美心月餅獨家首創　全新拔絲蓮蓉月餅

美心月餅推出全港獨家首創的「拔絲蓮蓉月餅」，為今個中秋掀起新一輪的月餅潮流。(客戶提供)

【特約報道】今年，美心月餅推出全港獨家首創的「拔絲蓮蓉月餅」，令顧客在選購各款美心月餅產品，同時多一個新穎的選擇，一齊為今個中秋掀起新一輪的月餅潮流！

「拉」出全新玩法 打造月餅新食法

今年美心月餅再創先河，為豐富口感做多一步。全新「拔絲蓮蓉月餅」加入獨創的拔絲效果。有別於傳統，專業研發團隊歷經一年的反覆測試及篩選食材，創造出獨一無二，可以在室溫及保質期內保持拔絲效果的拔絲蓮蓉月餅，而且無需在食用前加熱，便能夠 拉出一條條幼滑的鹹蛋黃絲。外層可口，內層煙韌感十足，雙重口感滋味獨特，為您今個中秋帶來新食法，「拉」出新玩法。

全新「拔絲蓮蓉月餅」 獨有配方 用心研製

美心月餅一直堅持優良品質，以真材實料見稱。「拔絲蓮蓉月餅」用上幼滑的白蓮蓉，妙配臻品鹹蛋黃，再加上秘製原料，將拉絲效果創新地融入傳統蓮蓉月餅。絲絲蛋黃由心拉出，好玩更好味，配合濃濃鹹蛋黃與清香白蓮蓉，如「絲」新口感，啖啖驚喜滿分。

全新優雅包裝 讓您愛不釋手

「拔絲蓮蓉月餅」以全新啡色長方形禮盒，配上細緻的金色絲線，勾劃出蓮花圖案，驚喜現身！包裝瑰麗中帶出現代感，質感與觀感更具層次，極盡矜貴。一盒包含四個美味的「拔絲蓮蓉月餅」，絕對適合與摯愛親友同享或送禮，讓今個中秋一起享受全新的中秋之味！

拔絲蓮蓉月餅 (新產品)

原價：$205/盒 (1 盒 4個)

特價：$138/盒

特價優惠日期 2020年8月18日至10月1日