後生女變是非精　陳欣茵嗲出桃花抗拒收兵

24歲「後生女」陳欣茵近日獲無綫安排加入《學是學非》，做「實習是非精」成功彈出。雖然她身形嬌小，但勝在樣子甜美，加上嗲聲嗲氣，迷倒一眾宅男。她笑言以前從不覺得自己聲音嬌嗲：「其實如果冇人話我知，我都唔知自己把聲好嗲。好似啲人話我好矮，我先知自己屬於矮。」她坦言對住男友特別愛撒嬌，更即場示範嗌「BB」！

最愛有才華

自認異性緣極旺的她，高峰期同時被6位男士追求，不過她抗拒「收兵」。她自爆遇過最深刻的追女招數是唱情歌：「有個男仔打電話嚟唱側田首《感動》，聽到我幾感動，不過純粹我好鍾意側田，但最後我都冇接受佢。」她的擇偶條件好簡單，最緊要有才華：「佢要有一樣技能吸引到我，呢個係最重要。因為我唔睇樣，我絕對唔係外貌協會。」

滿意身材

她慨嘆不少人對其第一印象不是「好女仔」：「好多人都先入為主，以為我成日同男仔flirt（調情），但其實認識我就知我係癲癲地，異性緣同同性緣都好好。」提到她在大學主修內衣設計，問到將來會否學以致用，為自己升Cup？她笑言很滿意目前身材：「我唔追求太豐滿，依家已經好足夠，無論個樣抑或身材，我都係崇尚自然。」

Profile

年齡︰24歲

作品：《學是學非》、《#後生仔傾吓偈》、《眼睛去旅行》

嗜好：睇戲、畫畫、攝影、潛水、時裝設計