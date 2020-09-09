【星星蜜語】個人意志　成為強大的保護

由現在至9月24日，繼續有令人心碎的社會事件發生。人們的信心和力量漸趨強大，並不因為社會環境造就他們，而是每個人都清楚知道生存之道，是要靠自己及身邊的人互相幫助，才不會單純倚賴社會和制度給予他們甚麼恩賜。人們的心愈是受傷，意志反而愈是堅定。不要容易聽信別人，拿出自己的智慧來分辯判斷。

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座

好結果是需要耐性等待的。這段期間難以有大作為，只能以緩慢的方式進行。是時候發揮你們內在的智慧，並透過學習去發展潛能，待時機許可，就能全速前進。

金牛座、處女座、山羊座

生活困迫，生意難做，各樣事情未盡如人意。你仍然以不屈不撓的態度，盡自己所能，施展渾身解數，期望破釜沉舟，等待一刻的好運，突破悶局。在這之前，你仍勇於嘗試各種不同的方法，找尋出路。

雙子座、天秤座、水瓶座

你們懂得靈活應變，從悶局中發掘新點子，以奇異新穎的方法，嘗試殺出一條血路。同時你會不斷提升自己的能力和知識，好好裝備自己，在充滿限制的環境裏，繼續奮鬥，沒有停下來。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

你們是今期的人生勝利組。相對他人，你們比較幸運，很多機會呈現在你們面前，請好好把握，敢於去做，並以你們的熱情幫助有需要的人，將你所享有的好東西與人分享，讓你的幸運加倍。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）