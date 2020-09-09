與森星年初甩拖　伊勢谷友介傳曾「軟禁」女伴隊草

伊勢谷友介涉毒被捕後，其怪行與多年前傳虐打女伴的臭史亦被公開。

曾與長澤正美拍拖的44歲日本男星伊勢谷友介，昨日驚爆涉藏大麻被捕，其位於東京的寓所內被發現藏有20.3克的大麻及吸食工具，份量足夠吸食40次，市值約12萬日圓(約8,770港元)，警方又找出約500張卷煙紙，伊勢谷已承認毒品是其所有，警方今後將對他進行尿液驗毒。有指他在後台不時出現怪行，情緒異常高漲，警方早於5年前已對他展開調查。

伊勢谷關心社會，不時在網上提出對政治見解，2009年他創立公司「REBIRTH PROJECT」，參與環保及311地震後重建等工作，但多年來有關他的負面新聞不斷。今日有傳媒爆料伊勢谷曾跟模特兒Y大玩窒息性愛，又曾「軟禁」水着女星X吸毒。

他8年前經朋友介紹曾與水着偶像X發展地下情，他帶女方返家後，軟禁對方一同吸食大麻，X受驚逃離脫後，友人哭訴經過，有指當時伊勢谷已有在家中種植大麻。此外，有指當時伊勢谷已有在家中種植大麻。此外，有傳他對女伴有暴力傾向。約10年前，曾與伊勢谷拍拖的女模A子，便傳遭他以氣槍襲擊及虐打，衣服遮蓋下的地方留有不少瘀痕。伊勢谷又向A子「洗腦」，誘她一同吸食大麻，但A子拒絕，兩人拍拖約3年多分手。

伊勢谷入行以來，感情生活精彩，曾與女星廣末涼子、木村佳乃、比留川游等圈中索女拍拖。他於2015年與長澤正美分手後，撻着出身名門的長腿索模森星，兩人拍拖4年，曾與伊勢谷被捕的寓所同居，並多次傳出好事近。但今日當地傳媒透露，兩人已於今年春天分手，雖然森星與今次案件無關，但她對於舊愛被捕亦大受打擊。

此外，他有份演出的劇集《未滿警察Midnight Runners》上周六大結局後，NTV電視台表示會暫停網上重溫。