馬榮成漫畫作品《風雲》活現郵票之上

【特約報道】香港郵政將於十月二十九日（星期四）發行以香港著名漫畫《風雲》為題的特別郵票及相關郵品，即日起接受預訂。

《風雲》是香港經典的長篇武俠漫畫，由著名漫畫家馬榮成精心編繪而成，自一九八九年推出連載至二○一五年，多年來一直深受香港以至世界各地的讀者熱捧。

今次發行的一套六枚郵票、兩枚小型張、首日封及套摺等相關郵品，設計以聶風、步驚雲及無名為首的人物作主體。這是首次將《風雲》這套陪伴無數香港人成長的經典角色和場景活現郵票之上，相信是一眾港漫迷和收藏愛好者的好消息。

馬榮成今次親自挑選八幅經典作品印到郵票及小型張上，每幅作品皆集中於人物的意態及景致的描寫，突顯《風雲》靜態的一面。而當中，《天下起風雲》及《唯我傲迎風》乃馬榮成的最愛。這兩幅作品標誌着他在漫畫生涯的重要里程碑，帶出其年少時對漫畫世界的追求。兩幅作品構圖簡潔有力，以大量空間作襯托，講求畫意。兩幅經典作品早於《風雲》面世前已於畫展展出，足足有約三十年的歷史，現再度出版，別具意義。

今次，馬榮成自二○一五年完成《風雲》漫畫創作後，也特別為與香港郵政合作再執畫筆，親自繪畫《珍藏郵票册》。全球限量發行5,000套的《珍藏郵票册》的封面上印有馬榮成親手用水墨繪畫的畫作。郵票冊內除了附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張外，馬榮成更用水墨繪畫方法將部分經典場面重新演繹，一筆一劃的珍貴手稿完全呈現。郵票冊內亦另附兩張以黑墨印刷技術印製的$10及$20郵票小型張。郵票冊每人限購兩本。

除《珍藏郵票册》外，香港郵政同時會發行附有一套六枚郵票及兩款郵票小型張的套摺。套摺印有馬榮成重新繪畫的作品手稿，以交錯的線條，虛實並用，將聶風及步驚雲的輪廓合二為一，象徵兩人於漫畫中糾結難解的關係。

此外，為推廣本地集郵文化及郵品，香港郵政已開設名為 「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」的Facebook專頁 （www.facebook.com/HKPStamps） 和Instagram帳戶 （www.instagram.com/hkpstamps）。在未來兩星期，香港郵政會在「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」帳號上，分享馬榮成創作《風雲》漫畫的心路歷程的影片。歡迎追蹤「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」，緊貼第一手集郵資訊。

顧客可於香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）及上述Facebook專頁預訂這套特別郵票及相關郵品，亦可前往各郵政局索取訂購表格。九月二十三日（星期三）或之前提交訂單的顧客，最快可於發行當日（十月二十九日）前往郵政局櫃位領取，或經派遞收取所訂購的郵品；九月二十三日後遞交表格者，領取郵品或安排派遞的日期將另行通知。

有關《風雲》漫畫郵票的影片已上載至youtu.be/nfM-tcRuoOU及「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁和Instagram帳戶。至於有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或香港郵政流動應用程式查閱。