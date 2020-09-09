謝和弦跪低向前妻道歉　澄清冇性愛影片

台灣歌手「搖滾壞小子」謝和弦去年被混血辣妻戴怡軒（Keanna）檢舉涉吸食大麻，之後被揭背妻偷食網紅莉婭，最後小三坐正，與Keanna鬧離婚反面收場。謝和弦早前控告Keanna涉嫌盜竊風筒及吸塵器，開庭當日更於法院外爭執，雙方經理人受傷。日前謝和弦再出招，於社交網暗示要將Keanna性愛影片公開，揚言：「性愛影片，其實我都還有原始檔，本來不想毀了妳，但要繼續這樣鬧下去，就跟妳拚了吧！讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧！」

謝和弦渣男行為觸怒網民鬧爆，尋日佢再出post，一改常態向Keanna道歉，並澄清根本冇性愛影片：「我要澄清根本沒有甚麼性愛影片，沒有拍也沒有錄，大家不要一直私訊跟我要了，我為給大家做出這次不好的示範跟這些言論道歉，也跟我前妻道歉，我這些腦充血的話對你有不尊重，抱歉，過去的都過去了，我不該把我們的私事拿出來說。」佢又解釋之前因為被大批網民攻擊，又有人打電話鬧其家人、合作過嘅藝人等，才失控亂打：「我不希望你們針對他們，下次我不會再讓你們激到我的，我會冷靜，不會再犯這種錯！」