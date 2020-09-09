出得街食飯　由創意意菜開始吧

要數可以和朋友開心Share的菜式，意大利菜是一個好選擇，巨型薄餅、大大碟的意粉全部都能和朋友分享。坊間近日開設了新的意大利菜館，除了供應傳統的意菜外，還有創意的時令菜式，讓這個親民化的菜式，即時升級。

名廚主理

中環Aria的行政總廚Andrea Zamboni曾於多間米芝蓮餐廳工作，吸收了多位米芝蓮名廚的烹飪知識，包括拿玻里Capri Palace Hotel的2星米芝蓮大廚Oliver Glowig、摩德納Ristorante L’Erba del Re的1星米芝蓮大廚Luca Marchini，以及首位於意大利榮獲米芝蓮3星的名廚Gualtiero Marchesi等，其烹調風格是以傳統家庭菜式作靈感，再加時令特色食材來改良。招牌菜有龍蝦細闊麵伴皮埃蒙特熱沾醬、鵝肝小龍蝦、米蘭風味炸小牛肉排等。若然想買回家，亦可選擇師傅設計的自家製食材包，內裏有齊食譜、食材、醬料、調味品及香料，方便得很。最特別是稍後會推出「主廚餐桌」，師傅會為客人提供意式的廚師發辦，大家拭目以待。

融入歐洲創意

尖沙咀開設的高級意大利餐廳Palco Ristorante，行政總廚Chef Ken曾於五星級酒店的高級法國餐廳工作多年，故餐廳的菜式滲入法式及歐洲不同風格，簡單的Burrata芝士，外皮加入番茄汁，遠看就似一個真‧番茄。另外還有龍蝦沙律配自家製西西里檸檬醬、墨魚汁脆片配海膽及和牛牛尾洋葱湯等。主打的意粉就有帕爾馬芝士配黑松露意粉、紅菜頭意粉配Gorgonzola芝士和深海螯蝦煨煮意粉等，另外炭燒鰻魚及北海道海膽米蘭式意大利飯也不可錯過，最後配上創意甜品，完美作結。