《第14屆亞洲電影大獎》今日公布入圍名單,去年憑電影《地久天長》勇奪《柏林電影節》銀熊獎影帝影后的王景春、詠梅雙雙入圍「最佳男主角」、「最佳女主角」;王景春將力敵《南山的部長們》韓星李炳憲以及《初戀無限屈》的日本影星窪田正孝;詠梅則與《少年的你》周冬雨、《熱帶雨》楊雁雁等爭影后!

「最佳男配角」入圍名單則有《上流寄生族》崔宇植、《氣球》金巴、《To the ends of the Earth》的加瀨亮,「最佳女配角」則有《上流寄生族》李姃垠、《那一夜:母親是殺人犯》田中裕子以及《少年的你》周也等,「最佳電影」方面,有韓片《上流寄生族》、內地電影《地久天長》以及日本電影《蜜蜂與遠雷》等,而《上流寄生族》以十項提名,成為今屆獲最多提名的電影。

今年《亞洲電影大獎》將首次移師韓國釜山舉行,並且因為新冠肺炎疫情關係,今年不設頒獎禮改由網上宣布得獎名單,公布日期為10月14日。