P2P過數　點揀先好？

一班朋友食飯夾錢，以往就會用現金交收，不過科技進步，依家唔少人都改用手機P2P（個人對個人）付款。近年大熱的PayMe，最近就宣布10月1日起，信用卡每月的增值金額上限由HK$2,000改為HK$1,000，超過限額就要用銀行戶口增值，好多PayMe用家都表示唔方便！其實除咗PayMe，市場上都仲有唔少P2P付款平台，睇吓邊個啱你。

第一個要介紹就係AlipayHK，P2P功能相當易用，先於主頁下方選擇「轉帳」，再揀選聯絡人即可。如果對方都安裝左AlipayHK，就可以即接轉帳；否則就可以透過轉數快「過數」。至於增值，用家可以於便利店等指定商舖以現金增值，亦可以經由銀行戶口入錢，如果已經將信用卡綁定AlipayHK帳號，無論AlipayHK夠唔夠錢都可以用信用卡扣錢。

轉帳限額就視乎用家的身份認證等級，未認證用戶每筆HK$2,000，每日HK$3,000；已認證用戶每筆則提升至HK$5,000，中級認證用戶每日HK10,000，高級認證用戶每日HK20,000。

留意每月免手續費轉帳均有限額，未認證用戶、中級認證及高級認證分別為HK$500、HK$1,000及HK$2,000，超出限就會被收取1.5%至3%手續費。

WeChat Pay就屬於WeChat App內的額外功能，勝在毋須另外下載App。轉帳時就需要打開聊天室，按右下角「+」，再選擇轉帳，並輸入轉帳金額，用家可以選擇以錢包或信用卡付款。與AlipayHK相似，以信用卡轉帳限額只有HK$1,000，超額部分就會收取手續費；並可以經由便利店等商舖以現金增值，又或者銀行轉帳至錢包。

本地代表就有八達通推出的O!ePay服務，內置於八達通App內。主頁已經提供「P2P畀錢」選項，輸入對方電話號碼、金額後就完成，如果銀包餘額不足就唔可以付款。增值方面，除了可以便利店等商舖以現金增值、銀行轉帳，最特別是可以透過八達通卡內的餘額進行增值。

講到最直接的P2P，當然要數金管局早兩年推出的轉數快（FPS、Faster Payment System）。與之前介紹的幾款P2P平台略有不同，轉數快是直接連接用家的銀行戶口，可以進行轉帳或收款。使用轉帳功能前，用家需要於網上銀行進行登記，之後只需要收款人的手機號碼或電郵地址即可過數。最方便是對方毋須登記轉數快亦可，跨銀行轉帳亦冇問題。

最後總結，各個平台都有優缺點，AlipayHK的免手續費轉帳限額最高HK$2,000，但身份認證分級稍多，比較繁複。WeChat Pay賣點是毋須另外下載App，但信用卡免手續費轉帳限額只有HK$1,000。至於O!ePay則可與八達通連動，毋須現金都可以為八達通增值，不過錢包內必需有餘額才可轉帳。轉數快用家毋須開設帳戶，轉數金額亦極大，但因為轉帳過程不涉及信用卡，所以不能儲積分。留意暫時只有PayMe可以做到以信用卡增值至錢包，所以PayMe仍然有其獨特之處。