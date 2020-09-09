本日日本：好夢幻啊！Little Twins Stars登陸東京單軌列車

如果你是Little Twins Stars的粉絲，稍後去日本就要乘坐東京單軌電車了！9月14日至明年1月11日期間，該電車將與這對Sanrio經典角色合作推出期間限定列車。列車以Kiki和Lala的夢幻公仔圖案作裝飾，坐車的時候就像進入了童話世界一般。於駕駛室附近的1及6號車廂，由天花板至椅背等都是Kiki和Lala，而其他車廂則在車窗貼有他們的圖案。於冬季時列車更會裝設燈飾，感覺更夢幻。此外，於浜松町站、天王洲ISLE站、羽田空港第一航廈站及羽田空港第二航廈站均設有Kiki和Lala的打卡位，大家除了拍照，更可以將願望寫在「短冊」上，稍後有關方面會收集起來在芝大神宮焚燒祈願！與此同時，9月14日起在浜松町站、天王洲ISLE站、大井競馬場前站等車站更提供Little Twins Stars的精品，包括畫有東京單軌列車沿線風景的文件夾、鎖匙扣等等，粉絲不容錯過。