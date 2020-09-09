草間彌生出手　炮製波點香檳

法國著名香檳品牌Veuve Clicquot最近與日本殿堂級藝術家草間彌生合作，為經典香檳La Grande Dame設計酒瓶及包裝盒。包裝盒是草間的經典畫風，黑色背景、黃色波點配合色彩鮮艷的花朵，表達了La Grande Dame的細膩味道，以及象徵草間及Veuve Clicquot今次合作帶出的強大力量。La Grande Dame只用 Chardonnay及Pinot Noir兩種葡萄混合而成，花香後是濃郁的果味，包括蘋果，梨和桃子，如絲般的幼滑口感及清新而恰當的酸度，完美展現層次感，加上餘韻悠長，難怪有「香檳之后」的美譽。 上佳葡萄收成的年份才會有La Grande Dame的出現 ，全部窖藏7至9年才推出市場，是上乘的佳釀。此外，為慶祝今次合作，伊勢丹新宿店將由9月23日至29日（9月25日除外）開設一個體驗型藝術空間「Champagne Veuve Clicquot × 草間彌生」，於這個布滿草間經典波點的空間內，除了有香檳發售外，更有一個兩米高、名為「特殊的物體─我的心在黑夜中綻放」的雕塑，草間Fans打卡必到（需先於網上預約）。特別版La Grande Dame香檳會率先於9月14日在三越伊勢丹網站發售，之後分別於伊勢丹新宿店（9月23日起）及日本橋三越本店（9月30日起）有售，售價 為25,740日圓（約HK$1,879）。