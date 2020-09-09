【上位ing】回顧高海寧5大性感造型　邊個場面最經典？

你哋又記得幾多套呢？

現年33歲嘅藝人高海寧最近備受無綫力捧，唔單止連續有四套劇播出，更升呢擔正女一，演藝事業愈見明朗。2008年參加香港小姐競選，雖然最後五強，但發展去向比同屆三甲好，入行至今12年，由花瓶進化成實力演員，終於捱出頭天。

繼日前喺熱播劇《反黑路人甲》中以低胸性感造型誘惑王浩信，大騷34D豐驕人上圍，畫面勁香艷。多年來高海寧有唔少性感場口，有啲造型更為經典，一齊回顧一下佢嘅精彩演出！

2013年於《法網狙擊》中慘被白健恩強姦，更遭連摑幾巴被霸王硬上弓，雖然只得背面，但係半裸大露背演出相當大擔。

2017年《不懂撒嬌的女人》飾演「田蜜」，不斷出招誘惑林文龍，當中藍色貼身裙造型「綑綁」設計勁搶眼，仲從後攬住對方狂發攻，果然同個名一樣夠晒甜呀！

同年播出嘅《賭城群英會》出水芙蓉一幕絕對係經典之作，三點式上陣玩濕身，又喺池邊同何浩文談情，換着任何一位男士都必定畀佢電暈！

2019年於《婚姻合伙人》首次擔正女主角，其中車上匆忙換泳衣一幕，引起網民Cap圖留念，Deep V泳衣開到落肚臍，受車猛烈搖晃不慎跌到，夾出5吋事業線成為熱話。