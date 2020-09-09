地下天文台？預測天氣你都得！

不知道大家逛精品店時，有沒有看過一個聲稱可以預測天氣的水晶體呢？其實它是18至19世紀於歐洲用來預測天氣的工具：天氣瓶 (Storm Glass)。透過在密封的玻璃容器中加入由數種化學物質組成的透明液體，根據外界溫度、天氣的改變而產生不同形狀的結晶，藉以觀察和預測天氣的變化。不過時至今日，有了更精準的儀器後，天氣瓶就變成一種裝飾了。

睛天雨天各有表現