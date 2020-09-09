地下天文台？預測天氣你都得！
2020年09月09日 18:15
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日本SeeMONO把19世紀歐洲預測天氣的工具「Storm Glass 」變化成不同的造型，新推出了水晶雪山球。（互聯網）
不知道大家逛精品店時，有沒有看過一個聲稱可以預測天氣的水晶體呢？其實它是18至19世紀於歐洲用來預測天氣的工具：天氣瓶 (Storm Glass)。透過在密封的玻璃容器中加入由數種化學物質組成的透明液體，根據外界溫度、天氣的改變而產生不同形狀的結晶，藉以觀察和預測天氣的變化。不過時至今日，有了更精準的儀器後，天氣瓶就變成一種裝飾了。
睛天雨天各有表現
話雖如此，但可以根據天氣而變化的飾品，實在具有吸引力，透明水晶的外觀亦十分好看。日本家品品牌SeeMONO最近推出了新款的天氣瓶，球裏藏着一座山，周邊的液體組成不同的結晶，就好像把整個山景封鎖在內，晶瑩美麗。這款天氣瓶要在攝氏5-28度的室溫下才可以結晶預測天氣，在其他溫度下就只是一個普通的水晶球。睛天時液體會十分清晰、陰雨天時則會變得朦朧，如上方出現結晶即代表有大霧、出配片狀結晶則代表可能會落雪，而出現筋狀結晶就代表會有狂風了。天氣瓶的價格是3740円（含稅）（約HK$274），除了雪山球以外，還有其他款式的天氣瓶，有興趣就去官網 https://bit.ly/3btit2k 看一看吧！