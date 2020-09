新妝品出爐　「秋」色奪人

又到了轉季時分,除要準備由短袖變成了長袖之外,各大美妝品牌亦紛紛先色奪人,推出秋季新色妝品。不知秋天在大家的腦子裏是甚麼樣子的呢?如果以一天比喻四季,溫暖的早晨代表春天、炙熱的正午代表夏天、微風的傍晚代表秋天、黑暗的夜晚代表冬天,大家又覺得是否貼合呢?每個人的心裏都有屬於自己的秋天,那不如一起看一看不同品牌對秋天的理解吧!

深邃楓葉色

想到秋天不少人會聯想到楓葉,有別於春天的綠油油一片,秋天是漫山遍野的金黃,溫暖又帶着深邃。無論紅楓葉還是黃楓葉,每年都吸引了不少人去觀賞。而各大品牌推出的新品亦不約而同地以紅棕色為主調,如Nars限量Extreme Effects眼影組合中的啞致磚紅色和啞致藕粉色、Shu uemura Rouge Unlimited無色限唇膏系列BR784「直美栗紅」色系 、MAKE UP FOR EVER Rouge Artist霧光唇膏紅色色系和CHARLOTTE TILBURY紅棕色Walk of Noshame眼線筆,都將楓葉的浪漫氛圍一一呈現。

溫柔玫瑰色

代表着浪漫和愛情的玫瑰不但具有美容功效,而且散發着芳香,因此不論是護膚品或香水都喜歡採用玫瑰作成分。玫瑰除了可以用作成分外,其色澤也是相當漂亮,以它為參考而調成的色號十分適合微涼的秋。REVLON艷彩鎖色唇膏的全新3款日本限定色調中,就有一款讓人驚艷又溫柔浪漫的玫瑰色。而CHARLOTTE TILBURY Walk of Noshame系列中的護唇唇彩和雙色胭脂亦推出了溫婉可人的玫瑰豆沙色調。

元氣朝陽色

一年四季都要保持元氣,充滿活力的妝容可以告別疲倦感。THREE魅光幻眸眼采盒Ally 02 Wonderful World,採用大地綠色與奪目金黃,搭配配出新時尚。而同期還有許多眼影盤和唇膏加入桃紅、粉紅少女感色調,用來打造秋日乾氣妝容最適合不過。

選色小技巧

對於不同膚色的人來說,選擇顏色上有不同的區別。例如皮膚較白和冷色調的人宜採用粉紅色為主,無論是眼影和唇色的選擇都可用以粉色為基底的顏色,如豆沙色,但顏色不宜過深,應以鮮色為主。至於皮膚偏黃或暖色調的人則可以橙、金或大地色系為主,唇膏可以選擇帶有橙調的,而眼影則可以帶珠光的來提亮眼妝。紅色算是兩者相宜的顏色,艷紅、淺紅、桃紅更適合白皙膚色,磚紅、紅棕就與黃皮膚相襯,而健康膚色相對來說可以作出不同的嘗試,深淺皆可。