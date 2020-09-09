重提黃長發姊弟戀　黃祥興心痛落淚

三位香港先生黃祥興、高鈞賢及袁偉豪日前齊齊為邵氏節目《TIGER'S TALK》擔任嘉賓，期間，祥興提起當年弟弟黃長發與鞋王鄧劍群三奶李姿霆（Karen）的一段姊弟戀時，一時心痛得落淚，祥興坦言：「雖然嗰陣有啲人以為我係『黃長發』，搞到有啲代言合約，甚至連公司嘅劇集角色都冇咗，但係我冇嬲過細佬，我哋係一家人嚟，我反而戥佢心痛，嗰陣成件事對佢打擊都好大，到依家佢仲係好驚啲人嘅眼神，我都有叫佢放棄唔好理，都咁多年喇，況且好多人都知佢結咗婚，有一個咁靚嘅老婆。」

祥興是一個傳統的男人，他坦言當時自己知的並不多，只是知Karen比長發年長，又有小朋友，不明為何二人相戀，更因為當年叫長發參選香港先生而內疚，你說：「本身佢唔想返嚟，因為我選完之後家人返嚟晒香港，有少少逼佢返嚟，佢唔鍾意，覺得香港唔適合佢，點知之後就識到呢個女人，佢覺得對方對佢好好，好錫佢，但係我相信佢係有少少利用咗佢，想去實現某啲目標，但佢又太天真，以為真係愛情，嗰陣有好多報道佢都唔知點解出咗鏡，好明顯有熟人先夾到記者，細佬嗰陣係唔識呢啲。」

之後三位香港先生大談當年參選笑料，祥興指當年自己中文不好，聽錯日子，故之後自己入電視城，入到一個房仔，房內有樂易玲及監製錢國偉，當時他指自己來自法國，他們謂：「來自法國就啱嘞！你好特別呀！」而袁偉豪指當年着住泳褲拿住結他，於台上作才藝表演，就如一個沒着褲，拿着結他遮住重要部位的人站在台上一樣。至於高鈞賢指當時見到很多傳媒，他不斷被要求擺甫士扮Chok，都有求必應。