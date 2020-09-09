【大懲罰】楊天宇李靖筠跳住大嗌：我係廢！

英皇藝人楊天宇（Angus）、李靖筠及郭奕芯（Ashina）齊亮相網上節目《明冤暗枉補習社》，今集請得衛詩雅（Michelle）及第一集出現過並且玩輸遊戲、今集聲稱要翻身的關智斌（Kenny）。

第一個遊戲是「估歌仔」，每隊派出一名隊員負責唱出耳筒內播放的歌曲，同時口中需要塞滿指定食物，其餘兩名隊員猜答案。主持隊派出Angus負責唱歌，嘉賓隊的Kenny負責將水泡餅塞進Angus口中，由於口中太多水泡餅，Angus忍不住噴射式爆發，聽不清楚歌詞的Ashina愈行愈近，最後主持隊答中四題。接着嘉賓隊的Kenny上場，食物換上光酥餅，雖然唱歌期間Kenny一次又一次被光酥餅「啃親」，但幾經努力，嘉賓隊五題全中。由於遊戲趣味性高，於是眾人提出加碼賽，最後主持隊仍不敵嘉賓隊，連輸兩個回合。

進入「體育補習班」環節，每隊男隊員要做出Plank動作，同時間兩名女隊員玩Flip Cup、Beer Pong，順利過關後跳大繩十吓。最後主持隊又落敗，全隊接受大懲罰齊齊跳「我最廢舞」。

舞蹈動作需要蹲下並跳起，見Ashina穿着短裙。最後Angus及Gladys邊跳邊大叫「我係廢」，十分搞笑。