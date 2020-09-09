退而不休搞乜好？湯怡做廚師羅敏莊開咖啡店

香港經濟受疫情打擊，各行各行業嘅打工仔都努力保住份工，唔少公務員申請延遲退休，究竟大家有冇諗過幾時退休？咁藝人退休之後又有啲乜嘢諗頭？

湯怡：「我好鍾意做嘢，係一個唔可以停落嚟嘅人，所以我冇諗過退休，就算到退休年紀我諗我都唔會唔做，到時可能做part time。如果退休或者唔做娛樂圈嘅話，我諗會好想開間餐廳或者係bakery shop，因為我好鍾意整嘢食，特別係西餐同蛋糕，開餐廳自己做廚師，自己親手整嘢食。」

謝文欣：「其實我真係冇諗過退休，自己好鍾意做嘢又鍾意唱歌，希望一路做到80歲。他朝有一日，唔做娛樂圈或者退休的話，我想開間化妝學校教人化妝，因為自己都係個專業化妝師，好鍾意幫人扮靚，見到人靚自己都好開心。」

羅敏莊：「我哋做呢行，一直做到老係福份，所以我冇諗過退休，不過都曾經有考慮半退休嘅。如果半退休我會選擇去泰國生活，因為生活費係香港嘅1/3。如果真係移民泰國，我諗我會有好多嘢可以做，例如學泰文、學煮泰國菜，同埋照顧個女，都有諗過開間咖啡店玩吓，相信生活會好充實。」

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湯沛宜：「對我嚟講冇退休嘅想法，始終香港物價沸騰，如果自己退咗休啲錢係咁用，好易用完，我對經濟其實冇信心，如果唔係身體去到唔得嘅地步，我都會繼續做嘢。我係個工作狂，如果冇嘢做反而覺得好悶、好空虛，可能第時半退休狀態會適合我多啲，即係休息一段時間然後再做嘢。」