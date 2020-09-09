結婚生仔緊要過攞影后！余香凝有「艷遇」嚇到走

現年27歲的余香凝（Jennifer）不時表明恨結婚生仔，從小到大都渴望組織家庭：「唔想因為我做呢行而耽誤咗呢件事，甚至覺得我嘅人生家庭比做嘢更緊要，有啲朋友會覺得我做呢行如果咁快結婚會好嘥，但咩叫嘥？如果我為咗攞影后而努力到40歲，但萬一攞唔到呢？到時身體冇咁好，生BB就難啲，呢個先係肯定嘅事實，我想Keep住人生同事業一齊行。」

問到可會為家庭放棄事業？她說： 「咁又唔會放棄，有工作梗係會做，但如果結婚生仔後真係會冇嘢做嘅話，咁我都甘願，我唔覺得係犧牲，反而叫我衝多10年事業先結婚，咁我就覺得係犧牲。」

問到現時找到另一半未？單身的她笑說：「冇呀！呢排更難識人，但我信緣分。（暫時有冇人追？）真係冇！由細到大啲人以為我多人追，但真係冇乜人追，我一Sense到，我就會驚。」她又自爆去年慶祝陳詩欣生日有「艷遇」，但驚到走不切：「食飯隔籬枱有幾個男仔行過嚟問我哋攞電話，我哋就話唔係幾好，佢哋話請食甜品，我哋話唔使啦有蛋糕，我哋好驚，影完相之後我話不如返屋企先切蛋糕，最後我哋連蛋糕都唔記得攞就走咗，我哋都唔知點解咁驚，我接受唔到有啲三唔識七走過嚟嘅人。」

2018年與陳家樂分手的Jennifer，被問到可會再與圈中人拍拖？她坦言不想再與幕前人拍拖：「因為成件事會變得好複雜，唔係兩個人嘅事，變咗商業考慮，我只係想簡單喺埋一齊。（因為之前係類似咁嘅經歷？）係囉！」她不想玩玩下，要很夾才會拍拖，故要細心挑選，問到可是想30歲前結婚生仔？她笑說：「想啫！但依家講得多都驚冇，20歲想25歲，25歲就想30歲，希望唔好繼續遲落去啦！」