生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 姻緣運尚未來到，單身者原地踏步，尤其是女性，意中人對你並無意思。

牛：→ 人際關係順利，加上自己心情亦甚佳，生活相當如意。金色有助運勢。

虎：→ 有些事情你總想忘掉，但總是在你腦中揮之不去，由時間來慢慢沖淡吧。

兔：↓ 不要再守株待兔，愛人是不會無緣無故地走的，別妄想他會回到你身邊。

龍：↓ 同事之間有些摩擦，不嚴加制止的話，工作將會因而出現莫大的問題。

蛇：→ 容易因別人的閒言閒語而影響伴侶間的關係，切忌將小事化大。

馬：→ 凡事只要自己盡了力，對得起自己就是，結果好與壞，不是你所能控制。

羊：→ 財運有上升之勢，可略作投機，但因運氣只是略為回升，切勿貪得無厭。

猴：↑ 不妨參加體育活動，多結交志趣相投的朋友，這對你工作有建設性。

雞：★ 感情生活如意，已婚者或拍拖中的人覺得對方更懂得遷就自己。

狗：↓ 是日沖煞，戀愛運下降；人總會有倦怠的時候，必須要體諒別人的心情。

豬：→ 會有人苛索你的錢財，如果有人向你借錢或要求作擔保，一定要謹慎點。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌