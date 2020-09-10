摺芒王二代目9.25上市　即日開訂

新一代5G摺疊智能手機Samsung Galaxy Z Fold 2 5G上周全球發表，時隔一周，終於有香港的推出消息。官宣新機將由9月10日起接受預訂，9月25日公開發售。港版將採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，只有12GB RAM + 512GB ROM一個容量版本，並配備支援25W快充及11W快速無線充電的4,500mAh大容量電池。顏色則如國際版有霧光銅、亮光黑兩色，惟轉軸位置就沒有訂色服務。

每部Galaxy Z Fold 2定價約HK$17,000，買家可享有Galaxy Z客戶尊享服務，由專家團隊提供單對單產品諮詢服務，自購買起一年內，更可得到Samsung Care+服務，以享有一次針對意外損壞的裝置保護。

普通版以來，手機還設有Thom Browne特別版，將於9月10日接受限量預訂，定價約HK$28,000。隨盒附有Thom Browne專屬設計的Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live及一系列訂製配件。特別一提，無論購買那一個版本，均可享有四個月免費YouTube Premium體驗。