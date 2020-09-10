聯乘HT打造猛毒Iron Man　邱福龍︰「做Figure最緊要夠猛！」

本地人偶龍頭Hot Toys近年專注於電影系列Movie Masterpiece，但有一定年資的玩家，都知他們的產品線絕非「獨沽一味」，當中「Artist Collection」系列便以跟世界各地藝術大師合作為賣點。繼6年前與原型大師Takayuki Takeya (竹谷隆之) 推出Samurai Predator後，近日此產品線終於有新作上市，就是與香港著名漫畫家邱福龍先生聯乘的Venomized Iron Man 1:6人偶。

融合先要解決比例問題

Venomized Iron Man出此Disney XD大熱動畫《Marvel's Spider-Man: Maximum Venom》，故事中毒魔四圍搞搞震，吞噬Iron Man更震撼全球Fans。龍哥表示，整個計劃始於一年前︰「其實好早以前Hot Toys老闆Howard已搵過我造鐵血戰士，但那時我跟舊公司有合約，合作不到也很失望。後來我出了來搞公司，就可以做了，而今次能夠參與Iron Man及毒魔兩大人氣角色的設計工作，我都好興奮好開心！」

跟大家見慣見熟的Iron Man形象很不同，Venomized Iron Man左半身是金屬盔甲，右半身是毒魔的標誌性元素，例如攀附於角色身上的奔騰共生體、爆炸性的肌肉體形、不規則的利齒與招牌式的大舌頭等等。龍哥也不諱言，將兩者融合是最困難的部分︰「開頭做得不是太好，比例上出現了很大問題，因為Iron Man的高度跟毒魔有距離，要兩個融合有些困難，接着一天我決定先畫一面，先搞好毒魔，起碼畫勁一面先，跟着才設計被蠶食的Iron Man那一面，這時候比例上便好好多了。」

首要呈現攻擊性

將2D圖畫變成3D雕塑，向來也是製作Figure最困難的部分之一，龍哥指Hot Toys初期是先以3D打印，但出來的灰模感覺太硬，後來轉用人手雕，跟原型師坐在一起邊研究邊修改，成品就慢慢變得滿意。負責雕塑部分的原型師Joseph Tsang補充︰「初期最難是未定到個風格，直至我們得到一個共識，就是我們一定要在這個Figure裏面，呈現到好強的攻擊性。要令玩家感受到毒魔吞緊Iron Man，好多位置穿插緊套盔甲，而龍哥想法亦好仔細，例如你會發現Iron Man有些指甲正慢慢變長，大嘴裏的利齒有深淺不一顏色等，每一個Detail都呈現Iron Man是被吞噬當中。」

憑剪影即知混合體

頭雕方面，分別有兩個選擇，一個是半面Iron Man半面毒魔，一個則是全毒魔化的張口造型。龍哥︰「做Figure最緊要是相頭，我自己主要睇個樣先，個樣夠唔猛？這裏搞了很耐，設計上我將個嘴裂到上跟頭的花紋一致 ，漫畫本身都裂到去顎，我想裂到上頭這樣會更特別。」頭雕以外，人偶胸口長長的蜘蛛腳也十分搶眼，龍哥指︰「我想它們有少少開始生長出來的感覺，有一隻未生來，有三隻已經完成，我想令玩家單憑一個剪影，都認到他是這樣的混合體。」

以上為普通版本的設定，而特別版將配有一把毒魔劍型右手以供替換，以還原Venomized Iron Man於動畫中把右手變成武器時的造型。但原來這樣一個小配件，龍哥也花了不少心機，「開頭把刀沒有這麼長，諗諗吓佢隻手都咁大，比例上都應該長番些，可以不斷生長，所以刀身會有深淺不一的配色，表達它正在生長當中。」

Hot Toys Venomized Iron Man即日起接受預訂，預訂價約HK$2,700，暫定2022年第2季至第3季出貨。

後記︰正構思中國機械人

雖然設計的是Marvel英雄，但訪問中龍哥透過原來最愛的是DC超級英雄Batman，他說︰「我細細個初初接觸64年那個Batman，那時已在家開始試畫，後來我畫《龍神》都是受Batman影響。咁多個版本我最鍾意米高基頓那一個，心口黃色，成個黑色，成個形象好吸引我眼球。」最後問到龍哥近況，他就話︰「構思咗好耐，想畫一本關於中國機械人的漫畫，屆時應該會以精裝推出，始終時間多先做到好嘢。」龍哥粉絲不妨拭目以待啦！