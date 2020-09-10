女士至啱Afternoon Tea　食完變靚啲

點解女仔咁鍾意歎下午茶、Afternoon Tea或High Tea呢？原來除了打卡，還可以變靚。最近推出的新下午茶，主題不約而同都和美顏、排毒、靜心等有關，除了有主題美食外，部分更和美妝品牌合作，讓一眾女士由內靚到外。

五行排毒

尖沙咀香港W酒店的WOOBAR推出「五行五色」排毒養顏下午茶，餐廳選用五行「金、木、水、火、土」，對應五臟「肝、心、脾、肺、腎」，再以分別代表「青、紅、黃、白、黑」顏色的食物來設計，當中包括薑黃鷹嘴豆泥配芝麻烤粟米伴麵包棒、鰻魚紫蘇葉紫椰菜配醃漬蘿蔔卷、牛油果大蝦粟米餅配紫蘇葉柑橘醬、藜麥菇菌沙律配鵪鶉蛋、香烤意大利青瓜配香草醬及水牛芝士迷你漢堡。甜品則有椰子配新鮮杧果及奇亞籽布甸、紅桑子玫瑰荔枝撻、牛油果杞子朱古力布朗尼、迷迭香杏脯燕麥金寶杯和士多啤梨薄荷蛋白餅，吃後唔怕滯。

貓咪陪食

旺角帝京酒店餐廳酒吧Lion Rock由即日起至11月30日期間，與日本美妝品牌合作推出「瑰麗貓咪下午茶」。大廚以美妝品牌的菊花與貓咪插畫作為靈感，配合和式及花卉與貓貓糅合成主題，創作出多款精巧美食。如秋季期間限定的玫瑰印花圖案唇膏筒化身成紅桑子玫瑰荔枝慕絲；而雜莓紫羅蘭馬卡龍則有一隻高貴貓咪坐在夢幻紫色調的馬卡龍之上，可愛迷人。至於印滿貓咪圖案的開心果櫻桃絲蛋糕的外層亦印上美妝品牌期間限定的化妝袋上貓咪圖案，萌得很！此外，還有柑菊花撻、北海道帆立貝配柚子汁等。惠顧兩位用的下午茶套餐，更可獲贈品牌凝潤柔肌旅行套裝呢！

亮白美肌

由現時至11月30日，香港銅鑼灣皇冠假日酒店池畔酒吧Club @28和美國護膚保養品牌合作，推出活肌亮白下午茶，當中會選用水果和含豐富維他命C的食材，製作出蘋果朱古力撻、熱情果味的馬卡龍、意式奶凍伴血橙醬等。鹹點則有煙三文魚卷羽衣甘藍伴忌廉芝士黑麥包、火炙水牛芝士伴蜂蜜紅酒漬車厘茄等。惠顧的客人可獲品牌全新護膚產品、產品現金券和化妝袋。

名茶配點心

茶湯一向被喻為養生之選，香港瑰麗酒店Holt's Café就以各類茶湯來配全新的點心下午茶。評茶師先為客人沖泡一杯月光白茶鎮靜心神，再慢慢品嘗7款點心，包括魚子醬蝦餃、紅燒鮑魚燒賣和懷舊蝦多士等。甜點則有養顏的燕窩蛋糕和清爽的楊枝甘露等。在品嘗點心的同時，大家亦可以揀選醇厚的1996江城春尖、香甜的椰子伏特加白牡丹、帶蜜糖香的潮州烏龍鳳凰蜜蘭熟香，又或含豐富胺基酸的安吉白茶來拼配，靜心去膩。

果漾繽紛

水果含豐富維他命及抗氧化物等，有助美白及腸胃健康，而香港嘉里酒店大堂茶座就與著名法國優質果汁品牌Alain Milliat聯乘、由即日至11月29日推出的全新「法式果漾下午茶」。廚師團隊以果汁品牌馳名的濃縮果汁入饌，炮製出一系列清新可口又色澤繽紛的鹹甜美點；好似法國ROUGIE鵝肝配杏脯汁、洋甘菊及蜜糖烘燕麥片、70%軟心朱古力雜莓醬蛋糕卷等，不要錯過的還有5款自家新鮮烤焗的軟鬆餅（有原味、金提子乾、檸檬柚子、朱古力糖漬橙、罌粟花及奶油忌廉）呢！