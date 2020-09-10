靈敢侶情：她重視的只是愛

太太想要愛而已，身為丈夫本來就愛她，現在只是要你在小事後將愛表現出來，為何會令你難受呢？（作者提供）

在太太眼中，丈夫不幫自己而幫他的家人這種事，很常見。通常，若太太表現得難過，她便會被說成胡思亂想。

胡思亂想，簡簡單單四個子，概括了背後更深入的情緒。說她胡思亂想，代表她想到的一切都不是真的，他並沒有偏幫誰，所以也不能怪責他。

可是，這真的是太太想要的嗎？

很多人都以為，女人要分對錯、要男人認錯、要自己永遠是對的，但其實女人在愛情中，重視的只是愛。她最想的，是丈夫即使在偏幫了誰之後，回家會哄她、跟她解釋。因為這一連串的行為，代表着愛。但當女人沒有得到她期待着的愛，她便會想︰你不愛我了。

因為感受到不被愛，她便會悲從中來，想起以前他曾經很疼自己、想起以前連弄傷了指頭他都會心痛、想起他曾經牽着自己的手說「我們一起走下去」、想起他曾經對自己說「讓我闖幾年吧！」、想起自己聽到他這句話之後，也顧不得一切就心甘情願地答應的情境……

她不是胡思亂想，她只是太有記性。

她也不是鬧脾氣，她只是傷心難過。

「你不愛我了。」於是，她用尊嚴去掩蓋失望。

但男人呢？到這一步，若然還聽到「你不愛我了」這一句，不得了︰「你肯定是瘋了！怎可能由一件『小事』，擴展到『我不愛你』？簡直無理取鬧，那個始終是我媽，難道要我做衰仔你就安樂嗎？」

唉，一人少句啦好嗎？

丈夫太太們，我可以好肯定地告訴你們︰只要雙方父母還在，你們一定避不過誰覺得對方偏幫誰這回事，不論有心還是無意，因為他們是你們的父母。

但大家有沒有想過，其實事情很簡單？太太想要愛而已，丈夫你本來都愛她，現在只不過要你在小事一則之後將愛表現出來，便可除去大禍臨頭的機會，這真的會令你很難受嗎？

如果真的很難受，你也要跟太太好好講清楚。兩個人找到對方、再愛上對方、然後走在一起、拍拖、結婚……這是一個充滿變數的歷程，稍一不慎，便會賠上關係。既然難得走在一起，就不要拒絕表現愛了。

你們要記住：這個世上，很多人仍然找不到對方。既然你找到了，要好好珍惜。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk