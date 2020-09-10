獨沽一味！鄧麗欣冧爆大讚王子專一長情

女星鄧麗欣（Stephy）創立的茶飲店2018年首登陸台灣，兩年間已開近10間分店，版圖更遍布東南亞及美加，她的茶飲王國終於「空降」香港銅鑼灣，昨日正式開幕！試業期間，貴為老闆娘的Stephy親身落舖打點一切，更化身「一日店長」招呼客人。

Stephy透露茶飲品牌是她與另外兩個香港女仔朋友創立，三人都好鍾意周圍去旅行，所以一開始就想了用太空人做主題。她說：「今次喺香港用快閃形式係想好似太空人一樣，喺唔同地方周圍降落，港九新界都有落腳點，帶畀大家新鮮感，所以一個月之後我哋就會快閃去沙田。」

疫情下飲食業大受影響，對於今次在「疫」市擴充，她坦言事前有一定壓力，她說：「我都覺得我哋好有勇氣，但見到疫境下我哋其他國家嘅加盟店好努力去做，成績愈嚟愈好，仲有錢賺，畀到信心我哋決定喺香港開店，希望同做得好辛苦嘅飲業界朋友打吓氣。」

她在現場即席沖製招牌茶飲給來賓朋友，問到台灣男友邱勝翊（王子）可有品嘗過她的「愛心特飲」？她甜絲絲表示：「佢好似未飲過呀，因為我淨係識沖啲最基本嘅茶飲，佢比較專情、專一，就算畀好多其他款式佢揀，佢都淨係揀珍珠奶茶。」