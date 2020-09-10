Gucci後人控告繼父性侵　家人幫手隱瞞

時裝品牌創辦人Guccio Gucci的35歲曾孫女Alexandra Zarini，於洛杉磯法院入稟控告繼父Joseph Ruffalo由她童年起施以性侵多年，更指母親Patricia Gucci與外祖母Bruna Palombo協助包庇Joseph。

Alexandra指曾與音樂人Prince與Earth, Wind & Fire合作的唱片公司人員Joseph，從她6歲起就施行性侵，Joseph會赤裸爬入Alexandra的睡床中，撫摸她並嘗試用手侵犯她的下體，又以自己下體磨擦她的下體，情況持續多年，直到她22歲為止。

Alexandra自言她16歲時，外祖母Bruna問她是否被繼父性侵，她回答是，但外祖母叫她不要聲張。其後Alexandra向母親Patricia剖白，同樣被母親要求封口。Alexandra表示：「她們不惜一切，想阻止Gucci品牌被醜聞影響，損失數以百萬元。」

Patricia發出聲明表示：「我為Joseph Raffalo帶給Alexandra的痛苦深感遺憾。他對她所做的事情無法被原諒，而她於2007年9月在我醫生的診所向我交代一切時，我大受打擊。我當時立即啟動與Raffalo先生的離婚程序，亦透過輔導治療家人傷痛。我同樣因為女兒對我以及她外祖母的不實指控，感到大受打擊。」

Joseph透過律師否認性侵指控，又指仍與Patricia結婚時，曾嘗試幫助Alexandra精神不穩的情況。Alexandra曾染上毒癮，她於法庭文件中指是Joseph鼓勵她吸毒，而她其後在母親催促下接受戒療。