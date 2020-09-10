盤點圈中「不倫戀」　過半數獲正印原諒

香港先生黃祥興最近上節目《TIGER'S TALK》擔任嘉賓，期間講到當年弟弟黃長發與年長16年的鞋王鄧劍群三奶李姿霆（Karen）的一段姊弟戀時，傷心得落淚，佢自責當年叫弟弟參選港男，因為咁弟弟成為公眾目光，當年呢單「不倫戀」相當轟動，祥興坦言細佬直至現在都好驚啲人嘅眼神望住佢。其實娛樂圈都有唔少哄動一時嘅「不倫戀」，而且近年數目增多，唔通有愛情就大晒，可以唔理道德底線？

前電台DJ蘇耀宗（細So）爆出偷食網紅人妻練美施（Macy），孽緣長達2年半，而且練美施更自爆曾為細So墮胎及對方令她染性病，事件被揭發後，細So獲老婆原諒，而Macy都獲老公原諒，兩個家庭免於破碎，不過之後又有「小四」張紫語捲入事件，流出半裸自摸短片，她否認是細So的小四，事件至近日才回復平靜。

台灣舞王羅志祥（小豬）被內地網紅周揚青「毀滅性分手」，周揚青大爆對方與旗下藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有長時間不正常的男女關係，私生活極其淫亂，小豬形象插水，而愷樂亦被指小三而備受負評。不過又有報道指愷樂本身自己有男朋友，小豬其實都係第三者，關係七國咁亂，後來愷樂離開小豬公司，一直潛水至今，其社交網自今年4月起都沒有再更新。

前港姐朱智賢背男友謝東閔，與有婦之夫黎振燁（Jackson）在山旯旮偷食蛋糕斷正，加上當時黎太正懷孕，背大肚妻偷食的黎振燁被網民大鬧渣男，被揭發後兩人火速分手認錯，謝東閔原諒女友，又陪女友出席道歉記者會，近排上載「全家福」力證感情雨過天青，而黎振燁都做番好老公，陪太太生B照顧左右。

歌手許志安被爆背妻「偷食」，與無綫小生馬國明女友黃心穎在車廂中摸啜超過廿次，事件震驚娛樂圈，男方火速開記者會自認係「壞咗嘅人」，黃心穎避走美國潛水8個月後返港，而許志安獲太太原諒後於6月復工，馬國明與湯洛雯開始新戀情，而黃心穎都與RubberBand鼓手泥鯭傳出緋聞。

45歲台灣文青女神陳綺貞與拍拖16年的音樂夥伴鍾成虎分手逾半年後，與新歡在街頭攬、啜、摷、頂，陳綺貞以為找到真愛之際，原來對方係人夫不自知，陳綺貞即刻斬纜，後來正室出來接受訪問時表示覺得陳綺貞知道男方嘅婚姻狀況，更鬧爆陳綺貞扮無辜，正室又哭訴數度想自殺，經過一段時間後，陳綺貞都再度出發推出新歌。