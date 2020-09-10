霍啟剛無暇再造人　單身劉浩龍唔玩交友Apps

歌手劉浩龍（師兄）出席網上直播音樂會記者會，他表示在疫情期間有做過直播騷，特別於上海隔離期間有開Live彈結他，而在港隔離比上海隔離更辛苦：「初期出面好多引誘，啲朋友去食飯、做運動，之後當疫情再爆發，邊度都冇得去，留喺屋企嘅時間仲長，心情煩躁進入頹廢階段，搞到成個人都謝晒！」

師兄繼續「放負」，指過了生日周後體重上升，本來六舊腹肌變得模糊，變成兩舊：「發覺唔可以再係咁，用咗兩個星期做運動、食雞胸肉操番嚟。」之後預告將推出新歌：「上年年尾就已經錄好，依家終於出，下星期就拍MV，年半後再重投音樂，好開心！」疫情之下減少工作，問可有識女仔拍拖？師兄說：「冇諗呢啲啦！身邊朋友都結晒婚，有冇好介紹？（玩交友Apps？）嘩！唔好啦啩！」

另外，名人霍啟剛與何麗全為聯手主辦一連16場的網上直播音樂會造勢，天堂鳥、蔣嘉瑩、謝高晉和敖嘉年等齊齊現身。

問霍啟剛在直播騷可會開金口獻唱？他即拉開話題指女兒愛唱歌，孩子都留在家用Zoom上課，要幫手Download功課：「希望盡快回復正常返學，始終學校嘅群體生活同網上上堂好唔同，小朋友都掛住啲同學仔，聽日逐部開放番啲設施都會同佢哋出去玩。」談及再造人，他即耍手擰頭說：「冇諗！太太（郭晶晶）已經好忙！」