前港姐張名雅(Carat)於2016年與律師老公Joe結婚,婚後先後誕下兩個囝囝Mario同Milo,一家四口十分幸福。尋日兩公婆結婚四周年,佢哋撇甩兩個仔出去食大餐,享受二人世界。Carat收到老公送嘅花,即時笑容滿面,食飽之後佢哋手拖手散步,非常浪漫。

佢自嘲口裏說不,笑容卻很誠實:「收花的女孩總是很開心的,我常常同老公講送花好晒錢啊~ 不過真係好Sweet,忍唔住立刻咀咗佢一啖!結婚四年了。。這個男孩子其實也挺好的,挺上進的,挺疼我的,he’s always my best friend and my lover ❤老公,I love you!」