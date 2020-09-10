全新LOUBISHARK　鋸齒鞋底搶鏡

法國鞋履品牌Christian Louboutin推出的鞋款一向都以前衞設計及豐富色彩掛帥，男裝波鞋與女裝高跟鞋亦如是，會將品牌最精湛製鞋工藝注入各款鞋當中。今個秋冬，品牌推出全新男裝運動鞋款LOUBISHARK，鞋面由13個部件組成，選用包括：麖皮、橡膠及網布拼湊出滿載現代活力的外觀，後踭的橡膠網格細節設計，靈感則是源自品牌位於Galerie Véro Dodat專門店的建築特色，後踭上方飾有兩顆標誌性窩釘點綴，設計貫徹Christian Louboutin多年來的美學追求。

除了外觀造型破格外，LOUBISHARK設計亦相當重視舒適性，因此鞋款特別配備吸震鞋墊加強保護，而後踭的管狀結構靈活富彈性，可以為雙腳帶來最佳的舒適度。其矚目的厚鞋底設計需要經過長達60多小時的工序製作而成，鋸齒狀的尖角正是呼應品牌最經典的窩釘，巧妙運用誇張比例打造出搶眼奪目的造型。Christian Louboutin率先推出3款配色LOUBISHARK讓獲邀貴賓獨家選購，3色合共限量600對會印上產品序號，稍後將會正式發售更多配色。