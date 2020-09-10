窮人恩物！小米POCO激平電競機

講到手機更新頻密程度，小米認了第二，無人敢認第一。剛剛旗下子品牌POCO又發表了新機POCO X3 NFC，屬全球首部搭載Qualcomm Snapdragon 732G處理器的智能手機，並配備5,160mAh超大電池及150種不同震動模式，售價不足港幣千七元，是近期相當抵玩的一部中階電競機。

此機配備6.67吋FHD+開孔式屏幕，支援120Hz刷新率，透過DynamicSwitch功能，屏幕更會根據應用情況在50、60、90和120Hz之間自動切換，從而節省電量。屏幕的240Hz觸控採樣率也屬手機中頂級，官方指反應速度比大多數旗艦產品快33％，打機反應勝人一籌。

相機為四鏡頭配置，分別是6,400萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡、200萬像素微距鏡頭和200萬像素深度傳感器，提供萬花筒、4K超高清影片及Vlog模式，前置鏡頭亦有2,000萬像素，配備F/2.2光圈和1.6μm 4合1超級像素，自拍具一定質素。

POCO X3 NFC提供6GB+128GB配置，提供暗影灰及鈷藍兩色選擇，將於9月11日晚上8時起小米香港官網發售，若於9月12日00:00起至15日23:59期間購買更送贈小米行動電源3 10000快充版。惟留意一點，此機並未支援5G網絡，機身又重達215g，網速及重量都有改善空間。