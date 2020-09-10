Nissan第七代Z系　9.16網上發表

從官方網站上的預告頁面，僅隱約窺看到新Z Proto原型車的車頂線條及採用類似Nissan新Logo的上下框線頭燈。不過9月16日便會正式網上發表，到時便可一窺全貌。（互聯網）

Fairlady Z、370Z，雖然車名不同，但其實講緊的是日產(Nissan)第六代Z系車型，只是Fairlady Z是日本版，370Z是海外版。

日產的Z系在2008年發展到第六代就近乎「停」咗，(2012年推出過小改款、2018年推出車系50周年紀念版)。車迷期盼的全新第七代Z系，隨着今年 3 月疫情全球爆發之初，廠方為全新 Z 商標正式註冊，漸露曙光。最近廠方再傳來消息，表示已鐵定在香港時間9月16日早上8時30分於網上直播發布全新Z。為保持神秘感，廠方暫時只在公開了一條預告短片，找來五代「祖先」包括：Fairlady 240Z(代號S30的第一代)、Fairlady 280ZX(代號S130的第二代)、 330ZX(代號Z31的第三代及代號Z32的第四代)、350Z(代號Z33的第五代)公開聚首，先吊下大家胃口。