【18年情玩完】舊年真人騷仲晒恩愛！林曉峰康子妮驚爆離婚

現年49歲的林曉峰（阿Lo）與43歲康子妮結婚18年，表面恩愛，可是驚爆二人已經離婚！

阿Lo與康子妮於2002年結婚，並育有兩子，分別是現年17歲的林寶和現年15歲的林熙，多年來不時大晒幸福，阿Lo多次公開稱讚老婆之餘，兩口子去年還孖住拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》。想不到他們婚姻未能走到最後，上星期簽字離婚。據知，兩人於去年年頭開始出現問題，阿Lo用盡方法想作出挽留，惟最後沒有成功，婚姻破裂令阿Lo心情跌入低谷，除於社交網怒刪所有跟康子妮的合照，只剩一張2015年兩人去看舞台劇於後台探班時的照片，為了治療婚姻破裂的傷痛，今年年頭更決定養狗療傷。而阿Lo於2014年買入逸瓏灣，據知康子妮父親有份出錢買樓，但一直只有阿Lo的名字，但於去年年底把這單位加了康子妮名字。

東網於林曉峰的寓所等候，約三時許，他到屋企附近探朋友，約半小時後，便駕車與女友人去沙田某商場，當見到記者時，他大感愕然，並謂：「唔好嚇親我朋友。」之後問他是否已跟康子妮離婚？他刻意迴避問題，但沒有否認離婚一事：「我冇嘢好講，祝大家身體健康，工作順利。」之後，雙手合十，至於問到是否跟康子妮同住？阿Lo謂：「我冇嘢講，(同康子妮依家咩關係？)冇嘢講。」之後便搭電梯離開。

有指康子妮已搬離屋企，兩個兒子跟阿Lo，記者致電康子妮，但暫未聯絡得上。至於林曉峰家姐林珊珊被問到知不知道細佬與康子妮離婚？她說：「呢啲嘢等佢哋兩個人自己處理啦，等佢哋自己講，我哋大人唔干涉。（有傳你林家上下嬲咗康子妮？）都係冇回應。」

林曉峰與康子妮2002年公開戀情時，阿Lo曾有一位拍拖12年的女友潘菁華，2000年潘菁華遇意外，不幸毀容，當時林曉峰更揚言會照顧潘菁華一生一世，但之後卻被爆戀上康子妮！但阿Lo當時解釋跟潘菁華分手後，才與康子妮拍拖，指康子妮並非第三者。