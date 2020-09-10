鬼月拍劇顯異能？何廣沛離奇撻着壞電腦

何廣沛與陳曉華在鬼月拍劇時遇上怪事，依家諗番起都有啲驚。

藝人何廣沛與陳曉華為無綫新劇《異搜店》開工，他飾演具有能夠感應物件過去的異能，雖然生得高大，但自認好細膽，最怕睇恐怖片同懸疑片，睇完一定發噩夢。

拍劇撞正農曆七月（鬼月），問有否遇過不可思議事件，何廣沛說：「上月尾我哋拍其中一個單元，有部十幾年前嘅舊Notebook道具，道具部買番嚟時明明已經壞咗，連叉電線都唔着，應該唔會有電，點知拍咗幾日之後，有日我貪得意撳個開關掣，點知部機離奇着Mon，喺冇通電嘅情況下着咗，我諗如果有部機唔叉電一個星期都會唔着啦！」

陳曉華：當時冇人識驚

陳曉華覺得最可怕不是電腦無故開啟，而是現場沒有人覺得驚：「個個淨係叫快啲熄番部機繼續拍，但事後大家講起，先覺得奇怪點解會着。」

何廣沛突然代入角色說：「我諗嗰件物件真係知我有呢種能力，想開機畀我睇，透露畀我知十幾年前嘅秘密……個故事係咁，真係有啲嘢想同我講，係你哋要拍，夾硬要熄咗機，我冇得同佢傾偈。」

陳曉華即說：「你好入戲，快啲返廠啦！」並懷疑是電子舊物放在一起，磁場互相影響所致。她又表示一向愛玩鬼屋及睇鬼片，就算發噩夢也要睇，被何廣沛取笑將鬼片當笑片嚟睇。