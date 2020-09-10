獻唱哥哥金曲　Gin Lee開線上音樂會嗌緊張

環球歌手Gin Lee（李幸倪）今晚舉行第四回「GIN LEE MUSIC SUITE」線上音樂會，是次主題為「為你鍾情」，唱出多首一代巨星張國榮（哥哥）的經典金曲。以一襲白色、入膊露肩連身褲登場的Gin Lee，準時於晚上9時開騷，一口氣深情唱出哥哥的金曲《我》、《為你鍾情》及《左右手》。

唱畢Gin Lee同Fans打招呼，並話當初知道是次音樂會主題是紀念哥哥後，自己都好興奮，因為哥哥有好多佳作，不過一開始準備之後就好緊張︰「哥哥喺好多人心目中、包括我，都係地位不凡嘅歌者、亦都係藝術家，佢唱嘅每一首歌都好有佢獨特嘅表達方式，所以當我揣摩每一首歌嘅時候，都嘗試代入故事之中，用我自己個經歷去演繹，所以希望今晚你哋聽到一啲好熟悉嘅歌曲之餘，我都希望用自己嘅方式去表達哥哥美好嘅音樂。」又自爆聽到哥哥的歌，會感動到眼濕濕、爆喊。

早前環球宣布會為哥哥推出全新版本的《春夏秋冬》，Gin Lee在音樂會期間亦有再次預告︰「搵咗當年幫哥哥做監製嘅Alvin Leong（梁榮駿），用番哥哥當年未曝光嘅絕密錄音檔案，配上重新嘅編曲，兩日後我哋一齊期待呢個全新嘅版本，聽哥哥嘅聲音。」然後唱出《春》及《今生今世》、《路過蜻蜓》，當然少不了哥哥Hit爆的快歌，Gin Lee就以Medley唱出《Stand Up》、《Monica》、《大熱》及《H2O》，High爆的Gin Lee不忘叫現場工作人員、Mon前的Fans起身跳舞﹗

適逢後日（12日）是哥哥64歲的冥壽，Gin Lee於音樂會尾聲時送上《風再起時》，作為送給哥哥的生日禮物，又呼籲Fans於留言區留下對哥哥的生日祝福，唱完更以「Happy Birthday，哥哥！」作結，結束是次線上音樂會。