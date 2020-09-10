鍾雨欣恨入樂壇　開網騷試水溫

現年29歲的模特兒鍾雨欣（Maisie C.），港大建築系畢業後開始從事模特兒工作，本身亦是一名室內設計師。擁有1米76身高的她，去年挑戰「World Super Model大賽」，成功摘下香港區冠軍的佳績，但賽事之後便無聲無息，她解釋當時獲邀到內地發展：「贏咗模特兒大賽後，內地公司想簽我返去發展，但嗰時我唔想離開香港，唔捨得！覺得返內地有得亦會有犠牲，如果簽公司未必一定發展得好，我會問自己，係咪會畀人接納到呢？」

曾參加歌唱比賽

問到會否倣效同是模特兒的黃嘉雯去選港姐？Maisie笑說：「本身鍾意做模特兒多啲！發展有好多途徑，要搵到啱自己嘅，好似我鍾意唱歌，都想試吓。」透露不用工作的日子，經常去學唱歌，曾參加18區歌唱比賽攞經驗，雖然未曾獲得任何唱歌獎項，但她仍未有灰心，近日頻頻在社交平台直播「開騷」展歌喉，隔着手機跟粉絲互動，過足唱歌癮：「我覺得唱歌係要時間浸出嚟，尤其舞台表演。我知唱歌行業好困難，但有機會都想試。至於演戲都有興趣，之前幫過內地歌手張鑫洋拍過MV，都幾好玩。」

Profile

年齡：29歲

身高：1米76

三圍：34、25、36