【爆離婚後首開腔】林曉峰感激康子妮：她完成我的夢想！

林曉峰（阿Lo）驚爆跟康子妮離婚，18年情玩完，他於社交網發文默認離婚：「我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出，正如之前我所有訪問所講，我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。世界仍然紛亂，如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找。無論如何，請用上豁達嘅心胸給予我們空間及時間努力工作。我仍然相信，世界是充滿溫暖和盼望，大家應該努力向前，接受未來每一個挑戰！衷心希望大家別忘初衷，祝家庭生活愉悅！」

而謝天華就兄弟阿Lo離婚一事表示：「始終係佢哋兩個人之間嘅事，其他人應該尊重佢哋嘅決定，做兄弟嘅唯一可以做嘅就係慰問佢，順心就好了。」好友金剛則表示：「因為他是我很好的師兄，我很好的大哥，不管如何，只要Lo哥需要我，我都會在。」與阿Lo合作多年的兄弟錢嘉樂太太湯盈盈表示：「縱使情況不太好，但他們都是很好的人，我相信他們會一起盡力解决問題。希望他們都沒事。」阿Lo表弟譚俊彥：「都係睇報道先知，唔知人哋家事，所以唔係好知情況，佢哋兩個小朋友都大個咗，應該都會懂事嘅，希望佢哋可以和平咁繼續生活，祝福佢哋。」