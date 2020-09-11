林曉峰前女友意外毀容！數臭第三者致情變

拍拖一年已結婚的林曉峰及康子妮，當初走在一起時備受非議，皆因林曉峰本有一位拍拖12年的女友潘菁華，康子妮被指是第三者。2000年，潘菁華製作玻璃工藝品時發生意外，不幸燒傷上半身兼毀容，林曉峰當時指她是「我女人」，並揚言會照顧她一生一世：「佢成日要着壓力衣，每晚我都幫佢鬆吓啲手指。我從來唔覺得辛苦，佢會嫌自己醜樣，唔畀我望佢，但有乜問題啫？我愛你就得啦！」

拍拖一年奉子成婚

2001年12月，林曉峰與康子妮在澳洲擔任選美司儀而邂逅，雙方發展地下情，翌年3月男方就宣布已與潘菁華分手，之後被拍得與康子妮高調拍拖。潘菁華公開力數，而康子妮多次否認是第三者，成為全城熱話。2002年12月，康子妮與林曉峰奉子成婚，結婚至今18年，先後誕下兩名兒子林寶及林熙，當中林寶外貌俊朗，而且是羽毛球好手，被指是曯目星二代。

本身熱愛音樂的康子妮，婚後一直照顧家庭，直至幫鄭伊健的個唱做和音後，才找回做音樂的理想，曾為容祖兒等歌手的個唱擔任和音，同時又推出鋼琴專輯及成立女子組合「岩巉」，亦自製首飾及經營代購生意。