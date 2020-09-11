願捐腎救陳存正　黃翊好男人形象深入民心

為黃翊誕下兒子Wesley的陳存正，由拍拖到組織家庭一直未有註冊，兩人相愛20年同甘共苦。90年代出道做歌手、被封為「張國榮接班人」的黃翊，未幾經歷事業低谷，陳存正在內地登台時邂逅他，而且不計較與他捱窮，甘心一起在跳蚤市場擺檔賣衫，黃翊曾分享：「要交租、供車，有次佢去撳錢，返嚟話我哋戶口得返2,000蚊，講完兩個都喊！」

日曬雨淋擺檔7年後，黃翊與家姐合作搞飲食生意，至2017年在《流行經典50年》獻唱後鹹魚翻生，開始再活躍於娛圈。可惜由2010年起，陳存正健康開始走下坡並患腎病，需長期洗腎，黃翊一直表現緊張，經常陪伴覆診，直言要陪另一半過難關，護妻暖男形象深入民心，更曾表示願為妻捨腎：「我可以捐腎畀佢，作為丈夫，捐畀佢好正常。」陳存正多次出入醫院，而前年黃翊舉行處男個唱時，她更因腎病在深切治療部昏迷了9日，現時同樣要常去醫院洗腎。

陳存正曾是亞視藝人，92年參加19區歌唱比賽奪冠，加入亞視擔任《今日睇真D》主持，更憑37D驕人身材成為「亞視咪神」，雖多次獲以厚酬邀拍三級片，但她統統拒絕。